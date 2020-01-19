شكرا لقرائتكم خبر عن خبير نفسي يجيب.. ماذا تغير في الشخصية المصرية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، ما حدث للشخصية المصرية خلال الـ9 سنوات الأخيرة، وكيف أثرت وسائل التواصل الاجتماعى، والأحداث التي شهدتها الدولة من ثورات على الشخصية المصرية.

وقال «مجدي» في تصريح لـ«المصرى اليوم» إن تحديد ما حدث من تغير للتشخصية المصرية يتم بناء على وجه نظر المتكلم عن الثورة، بسبب عدم وجود سند علمي حقيقي مضيفا «أنا لو شايف إنها كويسة هقول إنها جميلة ولكن مستغلة، ولو شايف إنها سيئة هقول إنها فشلة»، مضيفا: «الناس كنست الشوارع بعد الثورة، ثم أظهرت أسوأ ما فيها من إثارة فتن وتحطيم معنويات، وتفتيت في الدولة، وظهور التيار الإسلامي بشكل سيئ»، على حد قوله.

مطالبا بعمل دراسة علم نفس سياسي مفصلة وأبحاث على سلوك المصريين مثلما حدث بعد الثورة الفرنسية، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الدراسات اتفقت على أن الشخصية المصرية منذ أيام القدماء المصريين حتى الآن تتشابه لديها جينات أصيلة تتميز بالشجاعة والإقدام، وحب الخير وهو ما ذكر منه في القرآن الكريم.

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وأكد استشاري الطب النفسي أنه مع اعتبار الثورة كحادث اجتماعي بعيدا عن وجهات النظر، فبالطبع حدثت تغيرات لكنها على حسب الشخصية، وهو ما يسمى «بتأثير علم النفس التطوري» بسبب تأثير التكنولوجيا على العلاقات وسلوكيات الأشخاص، ما يؤكد أن التغيير مسألة أساسية على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

وأضاف «مجدي» أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت منبرا لثورة 25 يناير، ولكن مع استخدامها دون وعى أصبح هناك هزة عنيفة لدى النشء، فأصبح هناك جفاء في المشاعر، وانتشار نظرية المؤامرة، وحروب الجيل الرابع التي تعتمد على الشائعات وتصدير الإحباط واليأس، والسخرية من أي إنجاز ومن الشخصيات العامة والقيادات السياسية مما أدى إلى تغير المصري من شخص إيجابي إلى شخص سيئ وشكاك ولدية صراعات مع الآخريين وغير محب للخير، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه أصبح لدينا جيل يتم التشكيك في انتمائه للوطن، فهذا أمر كارثي لا محالة، مما جعل المواطن غير مهيأ لأن يتحدث، وجعل هناك خلخلة في الشخصية المصرية، مطالبا بعمل دراسة على المراهقين من سن 13 إلى 20 لمعرفة طريقة تفكيرهم في الوطن.

وتابع الاستشاري النفسي أن الأمر الثاني هو زيادة نسبة الإلحاد، وفقدان الدين، الذي حدث في أعقاب الثورة، بسبب انتشار النموذج السيئ من الإسلام السياسي، وانتشار توابع للثورة مثل المخدرات، بسبب الانفلات الأمني، مما أدى إلى زيادة العنف، والشائعات. واختتم بضرورة عمل بحث تفصيلي ودراسة حقيقية متكاملة على الشخصية المصرية بعد اندلاع ثورة 25 يناير لمعرفة نسبة زيادة الأمراض النفسية.