شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيله.. 7 محطات في حياة محمود السقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى صباح اليوم الأستاذ الدكتور محمود السقا، أستاذ فلسفة القانون بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب السابق، وأحد أعضاء حزب الوفد، عن عمر يناهز الـ89 عاما.

ونعاه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت جامعة القاهرة وكلية الحقوق علماً بارزاً من أعلامها، وأستاذاً وسع علمه القانون وفلسفته، والشعر وفنونه، واللغة ودروبها والحكمة ونواصيها».

وأضاف: «المرحوم بإذن الله الأستاذ الدكتور محمود السقا، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وأدخله الجنة بسلام، وألهم آله ومحبيه الصبر والسلوان».

«المصري اليوم» يرصد أبرز المعلومات عن الراحل محمود السقا.

1. الدكتور محمود السقا من مواليد 19 يناير 1931.

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2. فاز عام 1968 في انتخابات مجلس الشعب وتولى اللجنة التشريعية.

3. له العديد من المؤلفات الأدبية والقانونية، وصل عددها لخمسين كتاب لذلك أطلق عليه له «الأديب القانوني».

4. من أبرز مؤلفاته في مجال القانون، «العقوبة العظمى»، «الحكيم إيبور»، «دراسة في علم المنطق القانوني والقضائي» والذي تم تدريسه في الجامعات المصرية والذى نال عنه جائزة أحسن المؤلفات القانونية عام 2002.

5. حصل على العديد من الجوائز التقديرية، من ضمنها جائزة في عن بحث قدمه في المؤتمر الإسلامي العالمي بعنوان «المركز الاجتماعي والقانوني للمرأة في الإسلام».

6. كان عضوًا في لجنة حقوق الإنسان الدولية، وأيضًا المصرية.

7. تولى رئاسة أول جلسة للبرلمان عام 2012 وذلك في أول انعقاد لبرلمان منتخب عقب ثورة 25 يناير 2011.