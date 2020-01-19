شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان جمعة: الخشت ساهم في الارتقاء بجامعة القاهرة وتحقيقها نقلة نوعية في التصنيفات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الدكتورة إيمان جمعة، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أي نية للإساءة لجامعة القاهرة أو رئيسها، وشددت على اعتزازها وفخرها بالانتماء إلى جامعة القاهرة، مؤكدة أن قيادة الجامعة تحترم القانون وأحكامه وقدسيته ولا يمكن التشكيك في ذلك.

وقالت الدكتورة إيمان جمعة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم أقصد البتة الإساءة إلى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الذي أقدره تقديرًا كبيرًا وله مني كل الاحترام، ولم أقصد سيادته أصلا بحديثي. وما يهمني الآن هو تصحيح وتبديد أي سوء فهم لما نشرته من قبل»، مؤكدة أن الدكتور الخشت ساهم بشكل كبير في دعم عمليات التطوير في مختلف الكليات والارتقاء بالجامعة وتحقيقها نقلة نوعية في التصنيفات العالمية، وأضافت أن المواقف المختلفة تؤكد حرص رئيس الجامعة على المبادئ والقيم التي تجعلنا نفخر بالانتماء لجامعة القاهرة.

من ناحية أخرى، أعلن دكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عن ترحيب رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت «الشخصي» بالتصريحات الصحفية للدكتورة إيمان نعمان جمعة، الأستاذ بكلية ورئيس قسم العلاقات والإعلان، وما نشرته مؤخرًا على صفحات جريدة الأخبار وما نشرته مؤخرًا على صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، حول تقديرها واحترامها لموقف إدارة الجامعة من الحكم القضائي الخاص بتعيين معيدة بقسم العلاقات العامة بالكلية استدراكًا لما سبق، وما كتبته ونشرته على صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك حول الموضوع نفسه.