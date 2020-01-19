شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة»: إلغاء امتحان طالب وطالبة بالإعدادية بسبب الغش عبر «واتس آب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، الأحد، امتحان التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية في سابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020، بإجمالي عدد 587 ألفا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي.

وتمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية بواسطة أجهزة التابلت بعد استخدام الأكواد المسلمة لهم من قبل إدارة المدرسة.

وجاء امتحان مادة التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية لطلاب الصف الثاني الثانوي في (30) سؤالاً من نوعية «اختيار من متعدد»، موزعة كالتالي (15 سؤالًا استاتيكا، 15 سؤالًا بالهندسة)، وجاء امتحان مادة علم النفس والاجتماع في (30) سؤالًا من نوعية «اختيار من متعدد» (15 سؤالًا لعلم نفس، 15 سؤالًا فى الاجتماع)، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لأسئلة امتحان الرياضيات التطبيقية، وكذلك امتحان علم النفس والاجتماع بعد مرور نحو 20 دقيقة من بدء اللجنة.

وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة للكشف عن مصدرها وإحالة المتسببين عن الواقعة للشؤون القانونية وتطبيق قانون مكافحة الغش على المتسببين عن الواقعة.

وعبّر طلاب الصف الثاني الثانوي عن سعادتهم لسهولة امتحان علم النفس والاجتماع مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط وأن الأسئلة جاءت بسيطة ومباشرة، فيما شكا طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان التطبيقات الرياضية، واصفين الأسئلة بالصعبة، وفي مستوي الطالب المتفوق ولا تراعي اختلافات المستوي بين الطلاب.

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فيما قالت عبير أحمد، مؤسس حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن امتحان مادة التطبيقات الرياضية «الميكانيكا» لطلاب الصف الثاني الثانوي للقسم العلمي في نظام الثانوية الجديدة، جاء في مستوي الطالب المتميز في أغلب النماذج، ما عدا بعض النماذج القليلة جاءت في مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن غالبية الطلاب وأولياء الأمور يشتكون من صعوبة مادة الميكانيكا في معظم المحافظات، موضحين أن أسئلة الامتحان تعجيزية والطلاب لم يستطيعوا حلها.

وأوضحت أن نفس الأمر تكرر في امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب القسم الأدبي للصف الثاني الثانوي، حيث جاءت أغلب نماذج الامتحان صعبة وإجابات الأسئلة متشابهة وبعضها غير واضح مما وضع الطلاب في حيرة.

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، استقبلت 517 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادتي التطبيقات الرياضية وعلم النفس والاجتماع في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادتي التطبيقات الرياضية وعلم النفس والاجتماع، سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية الأربعاء الموافق 22 يناير في الفترة الصباحية.

وفي سياق متصل أكد محمد عطية، وكيل أول الوزارة، مدير المديرية التعليمية بالقاهرة، على إلغاء امتحان طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، لمحاولتهما الغش عن طريق جروب خاص على تطبيق «واتس آب»، وذلك تمهيدا لإحالة الواقعة للنيابة العامة، وإحالة المسؤولين للتحقيق، ويأتي ذلك تفعيلا للقرار الخاص بأعمال الامتحانات ومكافحة الغش وأهم بنوده عدم اصطحاب الموبايل داخل اللجنة.