شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارة مُفاجئة.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة العام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، مستشفى «الغردقة العام» في زيارة مُفاجئة، للاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية المُقدمة للمواطنين.

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وخلال الجولة، استمع المحافظ لطلبات عدد من المرضى، إذ اشتكت طفلة تُعانى من مرض مناعي بالكلى وضيق بالشريان، وبالسؤال عن وضع الحالة، أكد الدكتور المُعالج احتياج الحالة للسفر لاستكمال العلاج بمستشفى جامعى، فأصدر المحافظ تكليفًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحالة لمستشفى جامعى، بإحدى المحافظات المجاورة لمباشرة العلاج اللازم لها وكافة احتياجاتها.

كما التقى مسنة واستجاب لطلبها بزيارة حفيدها ومساعدته عندما علم بحالته الصحية وأنه مصاب بشرخ في الحوض، حيث كلف الطاقم الطبى المعالج بإعداد تقرير طبي عن حالته وعرضه عليه، لتقديم كل التيسيرات له وعلاجه، كما زار مواطن من العاملين السابقين بالديوان العام، للاطمئنان على حالته الصحية.

وعلى هامش زيارته، شدّد محافظ البحر الأحمر على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى والمترددين على المستشفى وذويهم، مؤكدًا أن الدولة تبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

محافظ البحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام

محافظ البحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام