شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يدعو اتحاد المهندسين العرب لرفع قدرات المكاتب الاستشارية العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، اتحاد المهندسين العرب لتبني فكرة رفع قدرات المكاتب الهندسية الاستشارية العربية، بما يتناسب مع التسارع الكبير في العلوم الهندسية والتكنولوجيا، خاصة أن العالم الهندسي الآن بدأ تطبيق مرحلة الجيل الرابع بالصناعة، وهو ما يلقى بمزيد من التحديات على المكاتب الهندسية الاستشارية العربية لمجاراة هذه التطورات.

وأضاف «ضاحي» خلال مشاركته في اجتماع المكاتب الاستشارية باتحاد المهندسين العرب والمنعقد في مصر، أن بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية الهندسية تعتبر حجر الأساس في كل عمل هندسي أو مشروع، وساهمت بدور كبير في جميع المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة وضع لائحة تكون دليل للاسترشاد والعمل من خلاله.

وتابع: «يتم حاليا تعديل قانون نقابة المهندسين، وفي تعديل القانون تطرقنا لعمل المكاتب الاستشارية العربية وغير العربية في مصر، واشترطنا أن يكون لكل مكتب استشاري خارجي يريد العمل في مصر مكتب استشاري مصري معاون له في مصر يختاره هو بنفسه».

وأشاد نقيب المهندسين بدور اتحاد المهندسين العرب في توحيد المفهوم ووضع آلية تقييم لمن يتخرج من التعليم الهندسي في الدول العربية، موضحا أن هذا الأمر يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، وسلبي إن لم يكن هذا التقييم مبني على أسس وعناصر تقييم واحدة متفق عليها بين الخبراء.

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وأضاف: «هيئات المكاتب والأجهزة الاستشارية العربية تضم قامات كبيرة، واقترح أن تكون مساهمة في لجنة التعليم الهندسي، فمن المهم جدا وضع تقييم نلتزم به جميعا، وأن يحدث تعاون بين نقابات وجمعيات المهندسين العربية، واتحاد المهندسين العرب».

وكشف الدكتور مهندس شبل ضحا، عضو اللجنة التنفيذية لهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية، أن لجنة الكود العربي المشترك بجامعة الدول العربية أوشكت على الانتهاء من صياغة كود موحد في الهندسة المدنية والإنشائية وأعمال الحديد، مؤكدا أن هذا الكود سيري النور قريبا، مشيرا إلى أنه شارك ومجموعة من الخبراء في صياغة هذا الكود الذي تطلب إعداده جهود ضخمة.

وأوضح ضحا أنه تم الانتهاء من 90% من اللائحة العربية لمزاولة المهنة التي يتم أعدادها داخل اتحاد المهندسين العرب، والتي تنجزها هيئة المكاتب بحيث تشمل جميع الموضوعات الخاصة بالعمل الاستشاري الموحد.

وتابع: «كل من يشترك في هيئة المكاتب ستطبق عليه هذه اللائحة، وسيكون من حقه المشاركة في مناقصة استشارية في كل دولة، وسيكون هذا أمر عظيم للمهنة وللمكاتب الاستشارية العربية».

عقد الاجتماع بمقر اتحاد المهندسين العرب برئاسة الدكتور عادل الحديثي، الأمين العام للاتحاد، وبحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، والمهندس هشام أبوسنة، أمين بيت المال بالاتحاد، ورئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، ورؤساء المكاتب الاستشارية باتحاد المهندسين العرب.