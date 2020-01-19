شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدتي صحة الزناقطة والحبيل، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بالوحدتين، مؤكدة على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار إلي أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة صحة الزناقطة، و التى تخدم حوالي 23700 مواطنا، ووجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير الوجهات وتنسيق الموقع العام للوحدة، بمايتناسب مع المنظومة الجديدة، مشددة على مراعاة كافة معايير هيئة الإعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل، و التى تخدم حوالي 23500 مواطنا، مشددة على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقا للجدول الزمني المحدد، بالتزامن مع توفير القوي البشرية للوحدة وتوريد التجهيزات الطبية وغير الطبية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس و الأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.