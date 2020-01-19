شكرا لقرائتكم خبر عن غرق الوحدة الصحية لقرية بالدقهلية بمياه الأمطار.. وأهالي: «مش عارفين ندخل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ بداية فصل الشتاء وتزايد سقوط الأمطار بالمحافظة، يعاني أهالي قرية الملعب التابعة لمركز بلقاس في الدخول لمبنى الوحدة الصحية بسبب غرق مدخل الوحدة والشارع المحيط بها في المياه، وتقاعس الوحدة المحلية بدميانة في شفط المياه أو رصف الشارع.

وقال جمال محمد حافظ، 56 سنة، عامل بالوحدة الصحية بقرية الملعب: «كل سنة أول لما الدنيا تمطر الشارع يغرق، ونبقى مش عارفين ندخل الوحدة الصحية، لا المرضى ولا الموظفين بيقدروا يدخلوا إلا بصعوبة بالغة، وكثيرون بيقعوا في المياه»، مضيفًا: «الناس اللي بتيجي تكشف أو تطعًّم عيالها بتعاني الأمرين في الدخول والخروج من الوحدة، امبارح بس واحدة ست كانت شايلة ابنها وهي داخلة تطعمَّه وقعت بالولد، وجرينا عليها، وأخدت الولد طعمَّته وخرجته لها، وكل يوم حادثة زي دي ومحدش من المسؤولين بالوحدة المحلية بيتحرك».

وتابع: «أنا العامل الوحيد بالوحدة وكل يوم الصبح أنضح المياه بجردل علشان بس تقل، ونقدر نتحرك، والدكاترة والعاملين والمرضى يقدروا يدخلوا، لكن أول الدنيا ما تمطر الدنيا تغرق وترجع المأساة من تاني، واشتكينا لرئيسة الوحدة المحلية أكثر من مرة ولا حياة لمن تنادي».

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وأوضح حمدي محمد علي، أمين شرطة سابق، من قرية الملعب: «هذه السنة وصل للقرية أموال لرصف 500 متر شوارع لكن للأسف تم توجيههم لشوارع خاصة ببعض رجال أعضاء مجلس النواب، وتركوا الشوارع الحيوية أمام الوحدة الصحية، والمدرسة الثانوي ومكتب البريد بدون رصف، وغرقانة في المياه، واحنا بنعاني في الدخول والخروج من تلك الأماكن من بداية الشتاء لنهايته، والمطلوب رصف الأماكن دي ومحاسبة المسؤولين بالوحدة الصحية اللي تركوها كده».

وأكد صالح عقبة أبوصالح، من أهالي القرية: «للأسف يوجد كابل تيار عالي يمر من شارع الوحدة الصحية، ولما الشارع بيغرق بمياه الأمطار الأعمدة المجاورة للوحدة بتكهرب، وإحنا بنحذر الناس إنها لا تلمس الأعمدة خوفًا على حياتهم، لكن الكارثة موجودة وممكن أي حد يموت في لحظة»، مضيفًا: «مافيش ولا موظف ولا مواطن بيعرف يدخل الوحدة الصحية ولا مكتب البريد والمدرسة الثانوي طالما في أمطار، لازم نستنى لما الدنيا تنشف، وللأسف تراكم الأمطار في الشارع بيتسبب في انتشار الناموس وتصاعد روائح كريهة بسبب المياه الراكدة، واحنا كل اللي بنقدر نعمله نجيب قش ونحطه أمام باب الوحدة علشان المرضى يقدروا يتحركوا».

من جانبه، أكد الدكتور عمرو سمير عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، في تصريح لـ«المصري اليوم»: «أنه ستم ارسال لجنة فورًا من مجلس مدينة بلقاس بمعدات شركة المياه لشفط مياه الأمطار من القرية بالكامل، ومن أمام الوحدة الصحية وباقي المؤسسات الخدمية»، مشيرًا إلى أنه سيتم التحقيق في واقعة رصف شوارع غير حيوية بالقرية على حساب الشوارع الموجود بها الوحدة ومكتب البريد والمدرسة الثانوي.

وقال: «أنا استلمت العمل منذ أقل من شهر وأسعى لحل تلك المشاكل جذريًا لعدم تكرارها».

مياة الأمطار تُغرق الوحدة الصحية بقرية الملعب بالدقهلية

مياة الأمطار تُغرق الوحدة الصحية بقرية الملعب بالدقهلية

مياة الأمطار تُغرق الوحدة الصحية بقرية الملعب بالدقهلية

مياة الأمطار تُغرق الوحدة الصحية بقرية الملعب بالدقهلية

مياة الأمطار تُغرق الوحدة الصحية بقرية الملعب بالدقهلية

مياة الأمطار تُغرق الوحدة الصحية بقرية الملعب بالدقهلية