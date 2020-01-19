شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» لـ2 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات الجيزة، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة لجلسة 2 فبراير لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم.

كشفت تحقيقات النيابة تورط المتهمين بحريق «كنيسة كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل إضافة عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.