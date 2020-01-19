شكرا لقرائتكم خبر عن معهد القلب يقدم الشكر لبيت الزكاة والصدقات المصري لتقديمه الدعم للمعهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومي، عن شكره وتقديره لبيت الزكاة والصدقات المصري، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تقديرًا لجهوده في دعم معهد القلب القومي من خلال تبرع بيت الزكاة بعدد «اثنتى عشرة قسطرة تصوير موجات»، بلغت قيمتها حوالي «156 ألف جنيه».

وأكد عميد معهد القلب أن بيت الزكاة والصدقات المصري ساهم بصور إيجابية وفعالة في القضاء على قوائم انتظار المرضى بمعهد القلب من خلال تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لصالح المعهد، وذلك ضمن مشاركته في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار المرضى، فضلًا عن دعمه الكامل لتمويل شراء 200 بالون بتكلفة تقدر بـ 6 ملايين جنيه، لاستخدامهم في عمليات توسيع الصمامات الميترالية بالمعهد.

وكان بيت الزكاة والصدقات قد وقع بروتوكول تعاون مع معهد القلب القومي والعديد من المستشفيات، لتقديم الدعم لغير القادرين لإجراء عمليات في المستشفيات وخاصة معهد القلب وإنهاء قوائم الانتظار بها، فضلًا عن تقديمه خدمات اجتماعية وإنسانية للفئات الأولى بالرعاية من مستحقي الزكاة لتحسين مستواهم المعيشي وتوفير حياة كريمة لهم.