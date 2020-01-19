شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: ٤.٥ مليون قراءة عبر برنامج القراءات الموحد للقضاء على أخطاء الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن برنامج «القراءات الموحد» للعدادات القديمة، الذي أعدته الوزارة بهدف القضاء على أخطاء الفواتير يسير وفقا لخطة الوزارة، لافتًا إلى أن ٤ ونصف مليون قراءة للعدادات تمت خلال الفترة الماضية.

وأضاف «شاكر» في تصريحات صحفية أن البرنامج يهدف لتحقيق الدقة في القراءات ومنع التدخل البشرى وتقليل مدة قراءة العدادات، وإصدار فواتير تعبر عن الإستهلاك الحقيقى للمواطنين حيث بدأت الوزارة في تطبيق البرنامج بشكل تجريبى في 3 مناطق منها منطقة الإبراهيمية في الأسكندرية، ومدينة دمنهور في البحيرة، ومنطقة الدقى في الجيزة.

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وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن برنامج القراءات الموحد يهدف إلى التقاط قراءة العداد لحظيا مع صورة لها والتى تفيد في حالات الأعطال والسرقات والقراءة الشاذة، ويفيد أيضا في عدم التدخل في تعديل القراءة أو إدخال القراءات من جانب مسؤول غرفة القراءة في الإدارارات التجارية في شركات توزيع الكهرباء أو في الشركة الخاصة التي تتولى قراءة العدادات.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى منع التلاعب في إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء، وذلك بالتأكد من قيام كشافى الكهرباء بالذهاب إلى المواطنين للحصول على الاستهلاك الفعلى لهم بتسجيل القراءة الحقيقية للعداد من خلال أخذ صورة لقراءة العداد وتسجيلها بشكل مباشر في البرنامج، وسيقوم البرنامج بتسجيل القراءة إذا كانت استهلاكا فعليا للمواطن، وعدم تسجيلها إذا كانت قراءة شاذة أو قيام الموظف بتسجيل متوسط استهلاك، وذلك يتيح الدقة والسرعة أثناء الحصول على الاستهلاك.

كما أنه يقلل من عدد الأفراد في منظومة الكشف على العدادات، وتقليل الوقت اللازم ليومية القراءة من 5 أيام إلى يوم واحد، والوقت اللازم لقراءة العداد الواحد من 4 دقائق للعداد إلى دقيقة واحدة. كما أنه يوفر في مستلزمات التشغيل من أوراق وأحبار طباعة والاعتماد بشكل كلى على أجهزة الكمبيوتر.

وأكد حمزة أن الوزارة تسعى لتقليل مشاكل العدادات القديمة لحين الإنتهاء من إستبدالها بالكامل وتركيب عدادات مسبقة الشحن حيث تنفذ الوزارة خطة لاستبدال 30 مليون عداد ميكانيكى وديجيتال بعدادات مسبقة الشحن، وبلغ عدد العدادات مسبقة الشحن التي ت تركيبها على شبكة توزيع الكهرباء 7.1 مليون عداد مسبق الشحن.