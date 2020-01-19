شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. ويوجه بمنع الضوضاء بمحيطها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي «الأورمان الإعدادية الثانوية» في حي العجوزة و«اللواء محمد نجيب الإعدادية بنين» بحي شمال الجيزة، للاطمئنان على سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب عن مستوى الامتحانات، ومدى شمولية الأسئلة للوحدات الدراسية، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي العلوم والحاسب الآلى، مشددًا على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان، ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في جو مناسب.

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وخلال تفقد المحافظ اللجان وجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطالب بمدرسة بشمال الجيزة، وحرص على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس، موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول، وإزالة الباعة الجائلين لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس، لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

وأكد راشد، في تصريحات له، أن هناك متابعة يومية لسير الامتحانات من خلال تقرير يومى من مديرية التربية والتعليم في المحافظة، حيث يؤدي العام الحالي نحو 153 ألف طالب وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة، داخل 615 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية، وتستمر الامتحانات حتى الخميس المقبل.

من جانبه، أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم توجيه رؤساء اللجان بعد السماح باستخدام المحمول للملاحظين والطلاب أثناء الامتحان، واتباع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا على منع الغش بكافة سبله داخل اللجان.

وأكد على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية وبالإدارات التعليمية، لاستقبال الشكاوى وحلها فورًا، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية للمدارس.

محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية