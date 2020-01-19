شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب «المصريين» عن مهاجمة «الجزيرة» لقاعدة «برنيس»: الضربة أوجعتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بشدة مهاجمة وتهكم قناة الجزيرة الإرهابية الممولة من دويلة قطر الراعية الأولى للإرهاب في العالم مع دولة تركيا، بقيادة الفاشي العثماني أردوغان، لقاعدة برنيس العسكرية، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي جنوب البحر الأحمر.

قال «أبوالعطا»: «يبدو أن افتتاح القاعدة ضربة أوجعت الجميع، وخاصة قناة الجزيرة الإرهابية، التي لا تفعل شيئا سوى مهاجمة الدولة المصرية ورئيسها السيسي الذي تحققت النهضة على يده وشهدت البلاد طفرة اقتصادية لم تشهدها من قبل، علاوة على الطفرة التي حدثت في جميع المجالات، ما جعل مصر دولة عظيمة يُقدرها الجميع ويعمل لها ألف حساب، والدليل على ذلك طلب فرنسا مؤخرا الانضمام رسميا لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط».

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وأضاف، في بيان، مساء اليوم السبت، أن انتفاض قناة الجزيرة القطرية لسان حال دويلة قطر الإرهابية والمتحدث عنهم بتوجيه سلسلة من الاتهامات القبيحة والهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر وإلقاء التهم الكاذبة على الجيش المصري العظيم، يؤكد على أن الرسالة كانت قوية وبليغة وأدت نتائجها وهزت أركان الجميع وخلخلت اتزانهم وأحدثت لديهم الرعب والهلع من تقدم مصر عسكريا، بل كانت صفعة مدوية على وجوههم بكل هدوء كعادة الزعيم المصري.

وأوضح رئيس حزب «المصريين» أنه كان أولى بقناة الجزيرة القطرية التي تعمل في حماية قاعدة عسكرية تبعد عنها بضعة أمتار أن توجه لومها وانتقادها إلى نظام قطر الذي يقيم قواعد عسكرية أمريكية على أرضه حتى أصبحت قطر ثكنة عسكرية أمريكية قطرية، متسائلا: «ألم تستحي قطر ونظامها من ذلك، لكنها تعودت على الهجوم على مصر ومداومة بث سمومها تجاه مصر والمصريين».

وأشار إلى أن قاعدة برنيس العسكرية وغيرها من القواعد العسكرية المصرية تستهدف في المقام الأول حماية مصر وأرض مصر وشعب مصر ومصالحها الاستراتيجية وامنها القومي أينما كان، كما أن الجيش المصري هو جيش شعب مصر وليس جيشا مأجورا أو مرتزقا لحماية أحد، ولا يوجد ما يسمى بتواجد تمثيل للجيش الإسرائيلي في قاعدة برنيس، وإنما هو إدعاء كاذب وافتراء من الجزيرة ونظام قطر الهذيل الذي اعتاد على مهاجمة الدولة المصرية ورئيسها بعد سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر.

ووجه رئيس حزب «المصريين» سؤالا لقناة الجزيرة الإرهابية قائلا: «وما دخلكم بكم تكلفت ومن أين التمويل والإشارة إلى أن هناك أزمة اقتصادية تواجه مصر، لماذا رأيتم قاعدة برنيس وعميت أعينكم عن باقي إنجازات ومشروعات مصر التي تحققت في كل المجالات»، مؤكدا أن ما تفعله قناة الجزيرة القطرية يدل على كم الغل والحقد تجاه مصر وشعبها وقيادتها.