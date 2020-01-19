شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة النواب» تصل إلى مرسى علم لمتابعة مشكلات المشروعات السياحية والفندقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدء وفد من لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، الأحد، زيارة ميدانية لمدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من المواقع السياحية ضمن الزيارات التي بدأتها اللجنة للوقوف على المشكلات التي تواجه المناطق السياحية ومحاوله تذليل العقبات.

كان في استقبال اللجنة فور وصولها لمرسي علم الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر. وأكد النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة تفقد بعض المشروعات التي قام بها المستثمرون السياحيون وتشمل «مستشفى، ومدرسة لغات بمنطقة بورت غالب وعددا من القرى السياحية المغلقة، والبيئية والكلاسكية، وزيارة طريق القصير مرسى علم، وزيارة مارينا بمدينة»مرسي علم«، والمدافن الصحية والمستشفيات بكل مركز سياحي وعقد اجتماعات مع المسئولين بالجهات التنفيذية والمستثمرين السياحيين لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه التنمية السياحية بالمنطقة والحلول المقترحة

وتشمل الزيارة تفقد الطريق المزدوج، الوقوف على عدد من المشكلات التي تواجة المنطقة ومنها الظهير الخلفي للقري السياحية وتسعيرها بسعر أعلى من المنطقة الأمامية وخدمات البينة الأساسية الخاصة بكل قرية سياحية من مولدات كهربائية ومحطة معالجة ومحطة تحلية وتليفونات إبراج، وسنترالات، وطرق والتي قام بإنشائها المستثمرون بالمنطقة كما يتفقد الوفد محمية وادي الجمال ووادي لحمي وتستمر الزيارة حتي الثلاثاء المقبل.

فيما أعدت جمعية الاستثمار بمرسي علم قائمة المشكلات التي سيتم طرحها خلال الاجتماعات وفي مقدمتها أسعار الطيران الداخلى لمرسى علم حيث أنها مرتفع جدا، وهذا يعوق تدفق الوفود السياحية للمقصد، كما أنه يحد من حركة السياحة الداخلية أيضا، أما القضية الثانية فهى الكهرباء وهى مشكلة كبيرة تواجه المستثمرين وأصحاب الفنادق والمنتجعات ومع ارتفاع أسعار السولار أصبحت التكلفة مضاعفة والأسعار التي يتم بيع الغرف الفندقية بها، لأن أغلب شركات السياحة ومنظمى الرحلات الأجانب يأخذون الدخل بالكامل ويتركون للفنادق نسبة قليلة وهذا يؤثر على الدخل الخاص بهم.