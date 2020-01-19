شكرا لقرائتكم خبر عن الباحثة إسراء محارب تحصل على الماجستير في «قناة السويس بالصحافة الإلكترونية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الباحثة إسراء محارب حسن الهواري على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، في دراستها عن «أطر معالجة مشروع قناة السويس الجديدة في الصحف الإلكترونية العربية والأجنبية»، بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادي بقنا. أشرف على الرسالة الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتورة هبة عبد المعز، مدرس الصحافة بكلية الإعلام بقنا.

الباحثة إسراء محارب تحصل على الماجستير

وتكونت لجنة المناقشة من كل من الدكتور شريف اللبان، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة،‎ والدكتور عبد العزيز السيد، والدكتور حلمي محمود محسب، وكيل كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي.

الباحثة إسراء محارب تحصل على الماجستير

الباحثة إسراء محارب تحصل على الماجستير

الباحثة إسراء محارب تحصل على الماجستير

الباحثة إسراء محارب تحصل على الماجستير

الباحثة إسراء محارب تحصل على الماجستير

الباحثة إسراء محارب تحصل على الماجستير

وكشفت الدراسة أهمية الدور البارز للمواقع الإلكترونية الإخبارية في الترويج للأحداث المهمة والمشروعات التي شهدها المجتمع المصري من 6 أغسطس عام 2014م لـ6 أغسطس عام 2015م. حضر المناقشة بعض أعضاء هيئة التدريس بكليات الإعلام وأصدقاء وأقارب الباحثة، وقدموا لها التهاني عقب الحصول على الماجستير.