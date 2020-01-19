شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة متابعة للانتهاء من مشروع صوامع القمح بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، قرار بتشكيل لجنة متابعة ميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ الخاة بمشروع صوامع القمح بمدينة ابو صوير تمهيدا لافتتاحها في ابريل القادم ودخولها ضمن منظومة تخزين القمح هذا الموسم. وقال «بشارة» إن المشروع يقام على مساحة خمسة أفدنة بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف مترا مسطحا ويشمل انشاء عدد 6 خلايا بسعة خمسة آلاف طن لكل منها باجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن والذى يتم تنفيذه تحت إشراف إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

جاء قرار المحافظ خلال زيارة تفقدية للصوامع أستمع خلالها إلى شرح تفصيلى مصور عن مكونات المشروع بالكامل والذى قدمه المهندس هانى سعيد المدير التنفيذى للمشروع. بأشراف المهندس مبارك منصور رئيس قطاع القناة وسيناء بالمقاولين العرب.

وخلال تفقده لموقع المشروع وافق المحافظ على ضم مساحة آخرى ملاصقة للموقع بهدف اقامة 9 خلايا تخزينية بدلا من 6 خلايا لتصل السعة التخزينية الاجمالية إلى نحو 45 ألف طن من الأقماح وتصل التكلفة الاجمالية النهائية للمشروع إلى نحو 185 مليون جنيها ومن المقرر ألا تستغرق مدة التنفيذ أكثر من 18 شهرا على الأكثر باعتبار أنه أحد المشروعات القومية .

وتأتى زيارة المحافظ للمشروع لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى ودفع عجلة العمل به، وبحث ومناقشة أية معوقات تعترض سبل التنفيذ وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في موعد غايته نهاية شهرأبريل 2020 طبقا للبرنامج الزمنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة متابعة للانتهاء من مشروع صوامع القمح بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.