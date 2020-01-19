شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإيطالي في مصر يغرس نخلة في الوادي الجديد ‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص جامباولو كانتيني، السفير الإيطالي في مصر، على غرس نخلة عقب وصوله إلى محافظة الوادي الجديد، صباح الأحد، برفقة وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها، لافتتاح وزيارة عدد من المشروعات.

ووصلت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، يرافقها السفير الإيطالى بمصر، جامباولو كانتيني، إلى مطار الخارجة الجوي بمحافظة الوادي الجديد برفقتهما اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد، وذلك في زيارة لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الخدمية، بجانب تدشين مبادرة «فرصة» بقاعة ديوان عام المحافظة، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة بين الشباب في إطار برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها الوزارة مثل مشروعات تكافل وكرامة وغيرها من البرامج.

وقال الزملوط، في بيان صحفي، إن الوزيرة ستقوم أيضًا بتفقد مشروع المزرعة السمكية بقرية الشركة 55 وعدد من الصوب الزراعية لشباب الخريجين ومعرض المنتجات البيئية والحرفية ومصنع الخزف ومصنع الملابس الجاهزة ومجمع التمور الرئيسي، والذي تم تطويره ورفع كفاءته وتركيب أجهزة ومعدات حديثة ممنوحة من جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، بهدف تطوير صناعة منتجات التمور بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور والعمل على تطوير إنتاجه.