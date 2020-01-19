شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نسعى لامتداد المنظومة الإلكترونية في المحافظات خلال هذا العام والعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، أثناء جولته التفقدية لمحافظة بورسعيد، إن الوزارة بدأت في التحول الرقمي الكامل منذ حوالي ثلاث سنوات في إدارة المالية العامة للدولة من خلال نظام الخزانة الموحد ونظام الإلكترونية الكاملة لإدارة المالية العامة، الأمر الذي عاد بفائدة كبيرة على الدولة، فعلى سبيل المثال تم إلغاء الشيكات الحكومية الرقمية من تاريخ مصر.

وأضاف «معيط»، أثناء لقائه في برنامج «صباحك مصري»، الذي يعرض عبر فضائية «mbc مصر»، أن المنظومة الإلكترونية ساهمت أيضًا في تسهيل إلغاء المعاملات الورقية والضبط المالي «النهاردة المدفوعات إلكترونية».

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وأوضح أن النظام لا يزال يحمل بعض المشكلات، حيث النظام الإلكتروني ليس مكتملا أو نموذجيا مما قد يسهل الأمور لبعض الفاسدين، مؤكدًا أنه في حالة استغلال الفاسدين للأمر يتم التعامل مع الأمر بحسم، ولكن رغم ذلك فإن المنظومة الإلكترونية تساعد في تحسين الإدارة وفي دقة مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها ومستهدافتها، بل وتوفر للمواطن إنجاز مصالحه عن بعد، بعيدًا عن البيروقراطية أو التعامل مع الأوراق.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد بدأت في التعامل مع المنظومة الإلكترونية، حيث إن أجهزة الدولة، الممثلة في وزارة المالية والاتصالات والصحة وغيرها، تسعى لعمل نموذج المنظومة الإلكترونية، ثم الامتداد إلى المحافظات الأخرى خلال هذا العام والعام المقبل.