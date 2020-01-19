وزيرة التضامن والسفير الإيطالي يتفقدان منطقة اللبخة الأثرية في الوادي الجديد‎

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسفير الإيطالي بمصر جامباولو كانتيني، منطقة اللبخة بمدينة الخارجة، وذلك خلال زيارتهما للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات.

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وتفقدوا الركن البيئي وعيون المياه الكبربتيه والعذبة، واستعموا إلى شرح تاريخي للمكان، وبحثوا سبل التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي لتطهير آبار المياه الموجودة بالمنطقة، لتحويل المنطقة إلى مزار سياحي بيئي لتنشيط السياحة البيئية والعلاجية.

ووصلت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، يرافقها السفير الإيطالى بمصر جامباولو كانتيني، إلى مطار الخارجة الجوى بمحافظة الوادي الجديد برفقتهما اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد، وذلك في زيارة لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الخدمية، بجانب تدشين مبادرة فرصة بقاعة ديوان عام المحافظة، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة بين الشباب في إطار برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها الوزارة مثل مشروعات تكافل وكرامة وغيرها من البرامج.

وقال «الزملوط»، في بيان صحفي، إن الوزيرة ستقوم أيضًا بتفقد مشروع المزرعة السمكية بقرية الشركة 55 وعدد من الصوب الزراعية لشباب الخريجين ومعرض المنتجات البيئية والحرفية ومصنع الخزف ومصنع الملابس الجاهزة ومجمع التمور الرئيسي، والذي تم تطويره ورفع كفاءته وتركيب أجهزة ومعدات حديثة ممنوحة من جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، بهدف تطوير صناعة منتجات التمور بالمحافظة تنفيذًا توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور والعمل تطوير إنتاجه.

وزيرة التضامن الإجتماعي والسفير الإيطالي يتفقدان منطقة اللبخة الأثرية فى الوادى الجديد