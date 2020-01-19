شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة بالمطرانيات والكنائس لتأمين احتفالات عيد الغطاس بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية في المنيا من تواجدها أمام المطرانيات والكنائس لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الغطاس، والذي يوافق تعميد يوحنا المعمدان، النبي يحيى بن زكريا، السيد المسيح عليه السلام، عن طريق غطسه في نهر الأردن، حيث أغلقت الطرق الجانبية المحيطة بالمطرانيات والكنائس خلال الصلوات والاحتفالات.

شدد اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، على اليقظة التامة في تأمين الاحتفالات، وحذر من التراخي، مؤكدًا على توزيع الخدمات وفقًا لخطة التأمين السابق مناقشتها وتطبيقها في المناسبات الدينية القبطية.

فيما شهدت الأسواق إقبالا من الأقباط على شراء القلقاس والقصب لكونه أحد المظاهر الشعبية في الاحتفالات.