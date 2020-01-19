شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التخطيط و التعليم العالى يناقشان الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إلتقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالى للعام المالى 2020/2021.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن التعليم هو أهم العناصر في الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التي تأتى في مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.

كما أضافت السعيد، أنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء في إتاحة التعليم أو في سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة في خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التي تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.

وأشارت السعيد، إلى أهمية الجامعات التكنولوجية التي تساهم في خلق وظائف جديدة يحتاج إليها سوق العمل، مؤكدة كذلك أهمية ودور القطاع الخاص ومشاركته في العملية التعليمية وأهمية الجامعات الأهلية التي تخدم فئة الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى الدور المهم للمستشفيات الجامعية في تطوير المنظومة الصحية بمصر والتى تخدم المجتمع بشكل عام والمساهمة مع باقى مستشفيات وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

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كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية قطاع البحث العلمى بإعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي، موضحة أهمية استكمال المشروعات القائمة أولًا والانتهاء منها ثم البدء في المشروعات الآخرى التي تلبى احتياجات وأولويات الدولة سواء في خلق فرص عمل أو تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاعتمادات الإجمالية للتعليم العالى بخطة 19/2020 بلغت 11.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم خلال الستة أشهر الماضية تلبية بعض الاحتياجات لوزارة التعليم العالى بإعتمادات إضافية ليبلغ إجمالى الاعتمادات 12.6 مليار جنيه خلال 19/2020.

من جانبه أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه يتم العمل على نحو 39 مشروع قومى في التعليم العالى والبحث العلمى منها الجامعات الحكومية الجديدة التي تم إضافتها خلال هذا العام والعام الماضى مثل جامعة مطروح (التى إنفصلت عن جامعة الإسكندرية)، جامعة الوادى الجديد، جامعة الأقصر (التى إنفصلت عن جامعة جنوب الوادى)، وأنه يتم حاليًا دراسة افتتاح جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر خلال 2020، لتتوفر بذلك جامعات حكومية بجميع محافظات الجمهورية، وبالتالى يصبح التعليم متوفر في جميع المحافظات، مؤكدًا أن مبادرة إتاحة التعليم تعد جزءًا من دور وزارة التعليم العالى في خطة الحكومة المقدمة لمجلس النواب ورؤية مصر 2030.

وأشار عبدالغفار، إلى مبادرة ربط الوظائف وإحتياجات سوق العمل والتى في ضوئها تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية بدأت العمل خلال العام الدراسي الحالى في القاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا، ومخطط أن يتم إنشاء عدد من الجامعات الجديدة الآخرى خلال هذا العام والعام القادم في 6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد (المنطقة الاستثمارية بقناة السويس)، أسيوط، والأقصر.

وفيما يخص مبادرة ميكنة المستشفيات الجامعية أكد وزير التعليم العالى، أنه يتم العمل على ربط جميع المستشفيات الجامعية ببعضها بهدف إتاحة المعلومات المطلوبة، مشيرًا إلى مبادرة 365 صحة للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بالمحافظات، وكذلك العمل على تطوير 18 مستشفى نموذجى بالمحافظات.

كما نوه الدكتور خالد عبدالغفار، عن العمل على ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية من أجل توفير بنية تحتية معلوماتية في جميع الجامعات استعدادًا لتحويلها إلى جامعات ذكية، وكذلك العمل على الجامعات الأهلية الدولية الجديدة مثل الجامعة المقامة على جبل الجلالة، الأكاديمية العليا للعلوم، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، جامعة الملك سلمان، الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وغيرها.

اجتماع وزيري التخطيط والتعليم العالى