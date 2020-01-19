شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مياه: المهم الوصول لاتفاق عادل في مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس شراقي، خبير المياه، أستاذ الموارد المائية في كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن مسودة اتفاق 15 يناير بواشنطن لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا انتهت إلى التوافق حول 6 نقاط أساسية سوف يصدر بصددها اتفاق شامل ونهائي في اجتماع واشنطن 28 يناير القادم، وتجرى خلال الأيام القادمة مشاورات ومباحثات فنية وقانونية للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق يتم توقيعه في العاصمة الأمريكية.

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وأضاف «شراقي»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أنه من المتوقع أن تشمل المناقشات قواعد الملء الأولى والأول والمتكرر، وآلية التعاون في التشغيل، وكميات التصرفات المائية للنيل الأزرق أثناء وبعد الملء، وقواعد التدابير المناسبة لتخفيف أثر الجفاف أو الجفاف الممتد على مصر والسودان، وآلية فض المنازعات.

وشدد «شراقي» على أهمية الوصول إلى اتفاق عادل يحفظ حقوقنا السياسية والمائية في هذه المفاوضات، والاتفاق على تحديد دقيق لعدد من التعريفات الحاكمة لأى اتفاقية مثل تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، حتي تضمن الاتفاقية الجديدة التزام إثيوبيا بإجراءات لتخفيف المترتب على ذلك.

ولفت خبير الموارد المائية إلى أهمية الالتزام بالتوافق على نظام التباحث الفني والقانوني حولها من خلال إطار زمني محدد بما يضمن اتفاقية تحفظ حقوق مصر في مياه النيل، وتحول النهر إلى آلية تعاون بين جميع دول حوض النيل، وتضمن قواعد صحيحة لأى مشروعات تتم إقامتها مستقبلا في منابع النيل.