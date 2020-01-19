أمين "الأعلى للإعلام": إلزام القنوات والصحف بتطبيق مدونة السلوك الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

قال عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مدونة السلوك الإعلامي للطفل ستكون ملزمة لجميع وسائل الإعلام فور الانتهاء من إعدادها وبدء تطبيقها.

جاء ذلك في كلمته خلال ورشة العمل التشاورية لعرض بنود الكود الإعلامي المصري الخاص بالطفل والأسرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة اليونيسيف.

وأوضح ناصر مسلم، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المدونة تأتي استكمالًا لدور الإعلام الهادف للمساعدة للتوعية للفرد والمجتمع للحفاظ على الأطفال، مضيفًا أن هذه المدونة تأتي من الاتفاقية الدولية للحفاظ على حقوق الطفل وأن القانون المصري به المواد التي تحافظ على نفس الحقوق.​