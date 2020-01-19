السياحة: مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوفقة لمدة 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوفقة والتي انتهت في 31 ديسمبر 2019 لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء حرص الوزارة على النهوض بجودة المنتج السياحي المصري بصفة عامة ومنظومة الفنادق العائمة بصفة خاصة لتتواكب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات السائحين والتدفقات السياحية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة، أنه تم مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوقفة عن التشغيل لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في 31 مارس المقبل على أن يتم إخطار الوزارة في حالة الرغبة في تشغيل هذه الفنادق.

وأكد على أن هذه القرارات تأتي في إطار تفعيل سياسة الوزارة بشأن تقديم الدعم اللازم لمساندة المستثمرين السياحيين، ورفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري لتتماشي مع الاتجاهات العالمية.