محافظ الجيزة يوجه بمنع الضوضاء بمحيط المدارس خلال الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

تفقد محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الأورمان الإعدادية الثانوية بحي العجوزة واللواء محمد نجيب الإعدادية بنين بحي شمال الجيزة، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب عن مستوى الامتحانات ومدى شمولية الأسئلة للوحدات الدراسية حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي العلوم والحاسب الآلى ، مشدداً على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في جو مناسب.

وحرص راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس، موجهاً برفع أية مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

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وأكد راشد - في تصريح له خلال الجولة - أن هناك متابعة يومية لسير الامتحانات من خلال تقرير يومي من مديرية التربية والتعليم في المحافظة حيث يؤدي العام الحالي نحو 153 ألف طالب وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة داخل 615 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية وتستمر الامتحانات حتى الخميس القادم.

من جانبه، أكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم توجيه رؤساء اللجان بعدم السماح باستخدام المحمول للملاحظين والطلاب أثناء الامتحان واتباع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، مشددا على منع الغش بكافة سبلة داخل اللجان.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية وبالإدارات التعليمية لاستقبال الشكاوى وحلها فوراً ،كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية للمدارس.