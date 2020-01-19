وفد "سياحة النواب" يزور المنشآت السياحية بمرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
تفقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الأحد، المنشآت السياحية بمدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، للوقوف على مشاكل المستثمرين بالمنطقة.
وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، في بيان اليوم، إن هناك معوقات يعاني منها المستثمرون، وأن اللجنة انتقلت إلى مرسى علم، لمعاينة المشاكل على الطبيعة، وتحديد الأسباب ، بعد تلقي شكاوى بشأن رفع أسعار الأراضي الخاصة بالظهير المخصص للقرى السياحية.
وأوضح أن هناك مخططا لتنمية السياحية الشاملة فى منطقة مرسى علم، وذلك من خلال ربطها بكل من الأقصر وأسوان عبر خطة سكة حديد.
ومن المنتظر أن تتفقد اللجنة الطريق السياحي الجديد الذي يربط مرسى علم بالقصير، ومنطقة وادى الجمال ووادى " لحمى" فى الجنوب ،ومارينا اليخوت.
وذكر أن الوفد الذى يضم عشرة نواب ، سيتفقد عددا من المشروعات السياحية بمرسى علم، كما يلتقي عددا من المستثمرين لبحث المعوقات والمشاكل بقطاع السياحة والعمل علي حل جميع المعوقات والعمل علي دعم وتنشيط قطاع السياحة ، وتستمر الزيارة أربعة أيام .
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