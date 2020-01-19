وزيرة الصحة تتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر العام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى الأقصر العام، ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير وفقا للجدول الزمني المحدد، كما حرصت الوزيرة على زيارة المرضي ومراجعة ملفاتهم الطبية للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وحرصت وزيرة الصحة خلال تفقدها المستشفى على التحدث والاستماع لآراء المرضى، ووجهت بتوفير أفضل خدمة طبية لهم وفقا لأعلى معايير الجودة، تزامنا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام قبل شهر مارس المقبل.

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وأشار مجاهد إلى أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية من المستوى الثالث ويضم أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان)، ونساء وتوليد، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، و مبتسرين، وأمراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة (عناية قلب CCU & عناية عامة ICU )، وطوارئ، وعلاج طبيعي، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي.

ولفت مجاهد إلى أنه طبقاً لخطة التطوير المقترحة للمستشفى فسيتم زيادة عدد الأسرة لتصبح 201 سرير بدلا من 154 سريراً، مضيفاً أنه ستتم زيادة العيادات الخارجية لتصل لـ22 عيادة، و6 غرف عمليات إضافةً إلى غرفة للعمليات الصغرى، و57 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، و60 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تجميعي وصيدلية مركزية، وأشعة ( سينية، مقطعية، متنقلة، إيكو، رنين مغناطيسي، سونار) ، ووحدة مناظير.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.