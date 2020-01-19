"البيئة" تنظم دورة تدريبية لتوحيد إجراءات التفتيش والالتزام البيئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، دورة تدريبية لرفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بمجالات التفتيش والالتزام البيئي بعدد من الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة تحت عنوان "توحيد إجراءات منهجية التفتيش البيئي" وذلك بمقر المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية.

تناولت الدورة التدريبية، وفق بيان الوزارة، اليوم الأحد، عددًا من الموضوعات منها توحيد إجراءات التفتيش البيئي والدورة المستندية، وكيفية كتابة التقارير الفنية، وإعداد سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة، إضافة إلى دور أدوات الاتصال والمعلومات في التوعية بقانون البيئة، والقوانين والتشريعات البيئية والإجراءات القانونية في المخالفات البيئية.

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كما تضمن التدريب موضوعات حول التوافق البيئي للمنشآت وخطط الإصحاح البيئي في إطار التنمية المستدامة، والسياسات البيئية في القطاعات الصناعية وتحسين كفاءة الطاقة بالمنشآت، وعرض نماذج لبعض الأدلة الإرشادية لإجراءات المنشآت في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية.

واستعرض المشاركون في الدورة الرؤى والخبرات بشأن الإجراءات التي تمت على منشآت مختلفة وبحث سبل تعظيم الاستفادة من البعد البيئي في تعظيم موارد المنشآت لتحفيزها على الالتزام الطوعي بدرجة أكبر.

وأكد الحضور أهمية دور مراجعة الطاقة في تحقيق وفر في موارد الطاقة ضمن خطة المراجعة البيئية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية ومن ثم خفض التكاليف التي تتحملها المنشآت وتعظيم ربحيتها باتباع الإصحاح البيئي، وتوجيه المنشآت نحو الحرص على صيانة المعدات واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من أية تجاوزات للحدود المسموح بها وفقًا لقانون البيئة.