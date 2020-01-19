أقل متر بـ400 جنيه.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح، في عدد من الأحياء بالمنطقة الغربية.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح في حي منشأة ناصر على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي ومنها (أرض النرش - طريق الأوتوستراد - شارع السكة الحديد).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 800 جنيه للسكني و1200 جنيه للتجاري و1000 جنيه للإداري و600 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع أكبر من 10 أمتار ومنها (منطقة قايتباي - شارع الشهداء - شارع السلطان أحمد - شارع المماليك - شارع الأشراف - شارع السوق).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و800 جنيه للإداري و800 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع والحواري عرض أقل من 10 أمتار ومنها (منطقة الدويقة وتشمل الشهباء وتبة فرعون والبلوكات ومساكن سوزان مبارك ومساكن الحرفيين ومساكن سعد المصري وجميع الشوارع الداخلية في منشأة ناصر).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 400 جنيه للسكني و600 جنيه للإداري و500 جنيه للتجاري و300 جنيه للصناعي.