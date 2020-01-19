محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:
تصوير - نادر نبيل:
قال الدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية، إن مشروع تعديل مدونة السلوك الإعلامي للطفل بدأ منذ عامين، للعمل في سياق تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالأطفال المهمشين.
جاء ذلك في كلمته خلال ورشة العمل التشاورية لعرض بنود الكود الإعلامي المصري الخاص بالطفل والأسرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة اليونيسيف.
وأضاف أمين أنه "من منطلقات بحثية، رأينا مراجعة مدونة السلوك الإعلامي للطفل المصري"، معتبرا ذلك بداية صفحة جديدة للطفل المصري، في وقت أضحت فيه القنوات المتخصصة كثيرة.
وطالب بضرورة تغيير الثقافة المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع الأطفال، مضيفًا: "لا بد من تغيير مقولة إعلام الطفل إعلام ثانٍ وليس أساسي".
وأوضح أمين أنه سيتم طرح مدونة سلوك على موقع المجلس الوطني للإعلام، متابعا: "لو لم نغيرها اليوم، لن نستطع تغييرها في وقت لاحق".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مركز كمال أدهم: تغيير مدونة السلوك الإعلامي للطفل بدأ منذ عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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