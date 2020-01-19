الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية ضمن مبادرة "كلنا واحد" في الفيوم- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية، اليوم الأحد، تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين بمحافظة الفيوم.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر لاسيما استخراج الأوراق الثبوتية.. فقد تم استخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بالمحافظة.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن، جاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة عيد الشرطة.