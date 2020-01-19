أمن الجيزة يضبط تشكيلين عصابيين لسرقة المتاجر والهواتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا نشاطهما في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر والسرقات المتنوعة.

التشكيل الأول ضم سائقا وحدادا له معلومات مسجلة ومبيض محارة، مُقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر والسرقات المتنوعة متخذين من دائرة قسم شرطة الهرم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم (مقص حديدي، أزميل، مفك ، قفازات يد)، واعترفوا بارتكابهم 4 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

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التشكيل الثاني ضم عاطلين يقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس؛ لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية "توك توك" متخذين من دائرة قسم شرطة الحوامدية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وألقت القوات القبض على المتهمين، واعترفا بارتكابهما 5 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية "توك توك" المستخدمة والمسروقات.