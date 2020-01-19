حقيبة مخدرات.. ضبط عاطل بحوزته 50 طربة حشيش بمحطة سكك حديد الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بمحطة سكك حديد الأقصر وبحوزته حقيبة بداخلها كمية من مخدر الحشيش. تفاصيل الواقعة بدأت حينما اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الأقصر، بأحد الركاب وبتفتيشه ضُبط بحوزته حقيبة بداخلها 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام. وبالفحص تبين أن المتهم عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات المضبوطة بقصد الاتجار. تحر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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