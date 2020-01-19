ضبط عامل لاتهامه بسرقة 34 ألف جنيه من خزينة مطعم كشري بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في ضبط عامل بمطعم كشري لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من خزينة المطعم محل عمله. تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مالك محل كشري، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور، بسرقة مبلغ مالي قدره "34 ألف جنيه" من داخل خزينة المحل ملكه. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بذات المحل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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