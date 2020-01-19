هيروين وبانجو وسلاح.. ضبط 3 تجار مخدرات بحملات أمنية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بدمياط حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت جهود رجال وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز - مسجل شقي خطر في مجال السرقات العامة وسبق اتهامه في 12 قضية ما بين "مخدرات، سلاح ناري، سرقة متنوعة، ضرب") وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار 13 تذكرة لمخدر الهيروين "وزنت 35 جرام"، مبلغ مالي).

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وضُبط خلال الحملة بقيادة وحدة مباحث مركز شرطة دمياط (عاطل- مقيم بدائرة المركز - سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين "مخدرات، ضرب") وبحوزته (فرد خرطوش، عدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت 2 كيلو جرام"، مبلغ مالي)، وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين "وزنت 25 جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام الأسلحة في الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.