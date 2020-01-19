القبض على موظف بريد لاتهامه باختلاس ربع مليون جنيه من أموال العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال شرطة البريد من ضبط موظف بأحد مكاتب البريد، لاستيلائه على مبالغ مالية من حساب عملاء المكتب.

أكدت معلومات وتحريات فرع مباحث البريد بمنطقة وسط الدلتا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مفادها وجود استيلاء على مبالغ مالية من أحد مكاتب البريد بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وأن وراء ارتكاب الواقعة (وكيل المكتب المشار إليه سابقاً وحالياً يعمل بإحدى الوظائف بمنطقة بريد الغربية)، وقيامه بالاستيلاء على مبلغ (299 ألف و 449 جنيه) من حسابات عملاء توفير المكتب إبان عمله به.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخراج إيصالي سحب من حسابات عميلين عقب وفاتهما، وكذا إثبات أرباح لـ (9) عملاء توفير بأقل من قيمتها والاستيلاء على الفرق لنفسه عن طريق استخراج إيصالات سحب والتوقيع عليها، قام بسداد مبلغ (283 ألف و851 جنيه) من إجمالي المبلغ المستولى عليها.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.