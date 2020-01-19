مصر | الداخلية توجه قافلة خدمية لأهالي الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية توجه قافلة خدمية لأهالي الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوفدت وزارة الداخلية، قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بمحافظة الفيوم، وذلك إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووزعت القافلة عددًا من المساعدات العينية "بطاطين، مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، لا سيما استخراج الأوراق الثبوتية، تم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالمحافظة.



ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.