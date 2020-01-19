مصر | تأجيل دعوى شطب "صيدليات 19011" لـ16 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى شطب "صيدليات 19011" لـ16 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، والتي طالب فيها بإلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لشركة صيدليات 19011 لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لجلسة ١٦ فبراير المقبل.

وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 2268 لسنة 74 قضائية، أن الشركة صاحبة السجل التجاري محل الدعوى قامت بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وامتلكت أكثر من مائة صيدلية وإدارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة علما بتأييد المحكمة الدستورية العليا لحظر امتلاك أكثر من صيدليتين أو إدارة أكثر من صيدلية.