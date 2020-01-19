مصر | "13 كيلو حشيش وهيروين".. كواليس مداهمة أوكار الكيف بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "13 كيلو حشيش وهيروين".. كواليس مداهمة أوكار الكيف بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل سقوط 4 من العناصر الإجرامية بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم 3،500 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وأكثر من 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 3،500 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 9،525 كيلو جرام.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الهرم مفادها قيام عاطل، مُقيم بمنطقة اللبيني بالهرم وأصل إقامته أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتم ضبطه بمسكنه وبحوزته 14 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 3،500 كيلو جرام، 17طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،400 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين للاتصال بعملائه.

وكما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بقيام عاطل، مُقيم عرب الحصار دائرة المركز، بتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتم ضبطه بمسكنه وبحوزته 14 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، 4 قطع أسلحة بيضاء، العدد والأدوات والمواد الخام المستخدمة في تصنيع مخدر الحشيش من بينها مكبس يدوي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وقيامه بتصنيع ذات المخدر باستخدام الأدوات المضبوطة.

من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة عن قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مُقيمان بأسيوط، بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من شقة مستأجرة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتم ضبطهما وبحوزتهما، 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،125 كيلو جرام، ميزان حساس، مبلغ مالي قدره 59 ألف جنيه، 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.