مصر | حبس عاطل ضبط بحوزته 10 قطع حشيش بالجيزة 4 أيام

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيش، فيما طلبت التحريات.

وكشفت التحقيقات، أن تاجر المخدرات يقوم بترويج مخدر الحشيش وترويجه على عملائه بمنطقة الجيزة، حيث ضبط بحوزته 10 قطع، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، وطلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على تاجر مخدرات بحوزته عدد من قطع الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، مضيفًا أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات الرائد كريم عبد الرازق، معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبرصد تحركاته، تم القبض عليه في كمين أعد له، وضبط بحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف باتجاره بالمواد المخدرة، واستخدامه الهاتف المضبوط في التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.