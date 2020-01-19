مصر | أمن الجيزة يكشف تفاصيل سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف تفاصيل سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها تحريات المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث قسم الحوامدية، مفادها قيام عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف، من خلال استخدام دراجة نارية توكتوك "خطف هواتف محمولة" متخذان من دائرة قسم شرطة الحوامدية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما (5) وقائع بذات الأسلوب بدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.