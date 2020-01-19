مصر | حاميها حراميها.. ضبط موظف بالبريد لاستيلائه على أموال العملاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاميها حراميها.. ضبط موظف بالبريد لاستيلائه على أموال العملاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط موظف بأحد مكاتب البريد، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب عملاء المكتب.



أكدت معلومات وتحريات فرع مباحث البريد بمنطقة وسط الدلتا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الاستيلاء على مبالغ مالية من أحد مكاتب البريد بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وأن وراء ارتكاب الواقعة وكيل المكتب المشار إليه سابقًا وحاليًا يعمل بإحدى الوظائف بمنطقة بريد الغربية، وقيامه بالاستيلاء على مبلغ 299 ألف و449 جنيهًا من حسابات عملاء توفير المكتب إبان عمله به.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخراج إيصالى سحب من حسابات عميلين عقب وفاتهما، وكذلك إثبات أرباح لعدد 9 عملاء بأقل من قيمتها والاستيلاء على الفرق لنفسه عن طريق استخراج إيصالات سحب والتوقيع عليها، وسدد مبلغ 283 ألف و851 جنيهًا من إجمالى المبلغ المستولى عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.