مصر | بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة "المتاجر" في الهرم

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت القوات مأمورية لضبطهما برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والرائد إسلام السيد، معاون مباحث القسم، وتمكنت القوات من القبض عليهم حال استقلالهم سيارة ملاكي، وبحوزتهم (مقص حديدى، أزميل، مفك، فازات يد).

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد بورود معلومات للمقدم محمد الصغير، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الهرم، بقيام "سائق، وحداد له معلومات مسجلة، ومبيض محارة"، مُقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المتاجر والسرقات المتنوعة، متخذين من دائرة قسم شرطة الهرم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، إرتكابهم 4 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.