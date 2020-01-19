مصر | سقوط 3 عاطلين بكوكتيل مخدرات بدمياط

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شنت مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لضبط المتاجرين وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية الغير المرخصة.



وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شرطة فارسكور، من ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز - مسجل شقى خطر فى مجال السرقات العامة وسبق اتهامه فى عدد 12 قضية ما بين "مخدرات، سلاح نارى، سرقة متنوعة، ضرب" وبحوزته فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار، عدد 13 تذكرة لمخدر الهيروين "وزنت 35 جرامًا"، ومبلغ مالى.



وفى ذات السياق تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط، من ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا ما بين "مخدرات، ضرب" وبحوزته فرد خرطوش، عدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت 2 كيلو جرام"، مبلغ مالى.

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كما تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة المركز وبحوزته فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين "وزنت 25 جرامًا"، مبلغ مالى، هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام الأسلحة فى الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.