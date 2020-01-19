مصر | ضبط عاطل وبحوزته 50 طربة حشيش في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل وبحوزته 50 طربة حشيش في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر، من إلقاء القبض على عاطل بمحطة سكك حديد الأقصر، بحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش، بقصد الإتجار.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا، يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الأقصر، من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته حقيبة بداخلها 50 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 10 كيلو جرامات، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.