مصر | ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 124 تذكرة هيروين بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 124 تذكرة هيروين بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة، لضبط متاجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية الغير المرخصة.



وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 3 عاطلين، بحوزتهم 124 تذكرة لمخدر الهيروين.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

