مصر | القبض على عاطل لسرقته بطاريات السيارات في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل لسرقته بطاريات السيارات في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عاطل، لقيامه بالإشتراك مع آخر في إرتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات، بمنطقة الرمل في الإسكندرية.



أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل، بمديرية أمن الإسكندرية، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، سبق إتهامه في عدد 23 قضية "سلاح أبيض، سرقة" بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات ليلًا، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم إستهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وقيامه بإرتكاب عدد 9 جرائم سرقة بطاريات سيارات، وتم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليه لدى تاجر خردة مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل.

