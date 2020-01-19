مصر | رئيس مجلس الدولة: "العربي للقضاء الإداري" يوطد روابط الأخوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الدولة: "العربي للقضاء الإداري" يوطد روابط الأخوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إن الاتحاد العربي للقضاء الإداري، نشأ بسواعد قانونية عربية، هادفًا منذ يومه الأول إلى توطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة، في الدول العربية.

وأضاف أن الاتحاد أنشئ بهدف تيسير سبل تبادل الخبرات والمعارف القضائية الإدارية، وتوحيد اجتهاداتها، تدعيما للعمل العربي المشترك، نواة لوحدة عربية شاملة في هذا المجال.

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وتابع خلال كلمته في ورشة الاتحاد بعنوان "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، أن التصوارت تلاقت، وتقاربت الرؤى، وكان للاتحاد لقاء وموعد، بان اجتمع أعضاؤه بمدينة القاهرة في 12 ديسمبر من عام 2015، ووقعوا نظامه الأساسي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.



وأوضح أنه انطلاقا من تلك الأهداف، يولي الاتحاد أهمية خاصة لصقل معارف القاضي الإداري العربي، وتنمية مهاراته القانونية، فضلا عن أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمي إلا أنه حريا به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، وأن يكون ملما بكل جديد في الفكر القانوني من مبادئ ونظريات وأحكام.

واستكمل أنه يتعين على القاضي، أن يطلع على أحدث ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى، وأن ينقل عنها ما يتوافق والنظام القانوني الخاص بدولته.