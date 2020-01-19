مصر | انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، في شمال الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي؛ لفحص حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة؛ للوقوف على ظروف الواقعة، فيما تمت السيطرة عليه.



وكشفت المعاينة الأولية، عن أن حريقا نشب في شقة بمنطقة العجوزة، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل الشقة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.