مصر | السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالعجوزة

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة، على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.